La Russa jr | flash mob di Non Una di Meno a Milano

(Di sabato 15 luglio 2023) Dopo i volantini, la protesta. Come anticipato dai manifesti affissi questa notte in diversi luoghi ditra i quali lo studio legale del presidente del Senato Ignazio La, questa sera in piazza 25 aprile è andata in scena la protesta del movimento transfemminista Non una di, nella forma delmob ‘El violador eres tu', cioè ‘Lo stupratore sei tu'. Un atto di accusa a passo di danza, in cui le partecipanti e i partecipanti puntano il dito contro la violenza e la cultura maschilista. “Siamo davanti a un abuso di potere”, spiegano i manifestanti, perché se “la seconda carica dello Stato si esprime screditando una ragazza che denuncia una violenza, indirettamente manda anche un messaggio a tutte le ragazze che vogliono denunciare: ‘non verrete credute'”.