La rissa con i coltelli davanti alla stazione

(Di sabato 15 luglio 2023) Un gruppo di quattro, forse cinque persone, si è accapigliatolaSanta Maria Novella, a Firenze. Da quel momento è partita unacon, per motivi ancora da ricostruire. In pochi istanti si sono aggiunte altre persone, dando il via a una situazione che poi è degenerata...

Due feriti, uno dei quali in gravi condizioni , e sei denunciati, tra i quali un minorenne. E' il bilancio di una, anchel'uso di coltelli , scoppiata nella serata di ieri in piazza stazione a Firenze . Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme . Sul posto è intervenuta la polizia di Stato , anche se ......apprendendo da alcuni cittadini che presso il Molo di Levante " nella zona dove insistono dei muretti in cemento - si era poco prima innescata unatra ragazzi che si erano colpiti a vicenda...Firenze,coltelli in piazza della Stazione: la ricostruzione Nell'arco di pochi minuti, secondo quanto ricostruito, sarebbero arrivati altri uomini, alcuni dei quali avrebbero partecipato ...

Rissa con i coltelli alla stazione di Firenze, due feriti e sei denunciati La Repubblica Firenze.it

1' di lettura 15/07/2023 - I militari della Stazione dei Carabinieri di Porto San Giorgio hanno concluso un'articolata e minuziosa attività investigativa finalizzata all'identificazione dei responsabi ...Ancora violenze sul lungomare. Ancora u agente della polizia ferito dopo essere intervenuto per sedare una lite. Arrestato un altro straniero, si tratta di Sangoneh Cham ...