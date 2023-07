La riforma della giustizia rischia già il binario morto

(Di sabato 15 luglio 2023) Carlo Nordio sembra determinato a portare avanti laseguendo alla lettera il programma di governo, anche se ha deciso di procedere gradualmente, presentando un pacchetto di norme che è solo l'inizio di un percorso che dovrà incidere molto più in profondità sul nostro sistema giudiziario. Il testo si limita infatti a cancellare il reato di abuso d'ufficio, a stringere le maglie sulle intercettazioni, a frenare sull'applicazione delle misure cautelari, e interviene sulla materia controversa del traffico di influenze. Ma è bastato questo timido approccio garantista per scatenare l'inferno, tanto che la premier è stata costretta ad assicurare che il governo è pronto a modificare il disegno di legge in Parlamento. Si può già parlare, dunque, di una falsa partenza, perché allo scontato no pregiudiziale di opposizione ...

Colloquio Mattarella-Meloni su riforma della giustizia. Scontro tra Nordio e Mantovano Sky Tg24

EDITORIALE - Il 16 luglio 1974 il Presidente della Regione Vincenzo Verrastro promulgava la Legge regionale n.12 che istituiva in comune autonomo la frazione di ...