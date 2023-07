Laha superato Cristiano IV ed è ora il monarca regnante più longevo nella storia della Danimarca. Lo ha affermato la casa reale in un comunicato stampa, scrive l'agenzia danese Ritzau. ...La stessa, nel 2022, ha rimosso i titoli ai figli del suo secondogenito Joachim, proprio per aggirare i costi previsti dal mantenimento. In poche parole, non è proprio una scelta ...Christian di Danimarca, nipote dellaII, rinuncia al suo assegno statale. Il principe primogenito dell'erede al trono Frederick e della principessa Mary compirà 18 anni il prossimo 15 ottobre e teoricamente a partire da ...

La regina Margrethe è la più longeva sul trono della Danimarca Agenzia ANSA

La regina Margrethe ha superato Cristiano IV ed è ora il monarca regnante più longevo nella storia della Danimarca. Lo ha affermato la casa reale in un comunicato stampa, scrive l'agenzia danese Ritza ...La principessa sta seguendo il percorso che la porterà ad essere regina, se gli spagnoli lo vorranno, e dopo l’estate inizierà l’addestramento militare.