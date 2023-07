La protesta degli eco-teppisti rischia di finire in tragedia | un camionista esasperato prova a investirli video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 luglio 2023) Stavolta laeco-di Ultima Generazione hato dimale. E il vorticoso rimbalzo sui social di unche ritrae unche, furiosamente spazientito dal blocco stradale, prima scende dal mezzo e si scaglia contro uno dei manifestanti. Il quale, però, non demorde. Resta impassibile e non si sposta neppure di un centimetro dal blocco. Poi, sempre più esacerbato, l’uomo rimonta nella cabina di guida e, ingranata la prima, procede contro il manipolo militante. Uno dei militanti al seguito della Thunberg finisce investito, per fortuna a bassa velocità. E poi trascinato con il muso del veicolo per un breve tratto… Laeco-...