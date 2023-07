La nuova scommessa di Eusebio Di Francesco

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 luglio 2023) C’era una voltaDimodalità enfant prodige, allenatore moderno e attraente, tutt’ora detentore del miglior piazzamento in A del Sassuolo, e da quelle parti, in seguito, è passato anche uno come Roberto De Zerbi. Seguace di Zeman senza assecondarne gli eccessi, profeta del 4-3-3 e di una squadra corta, che nell’anno del sesto posto neroverde riuscì a blindare la porta con 40 gol subiti a fronte di soli 49 segnati: numeri tutt’altro che zemaniani. Poi era arrivata la Roma, terra promessa, la piazza che gli aveva mostrato la grandezza quando era un calciatore abituato alla provincia. Sembrava pronto per il salto, per far passare nello spogliatoio anche i concetti di altri allenatori avuti nel corso del cammino: da Marcello Lippi, avuto ai tempi della Lucchese, a Fabio Capello, l’uomo del terzo scudetto romanista. Un’esperienza, quella ...