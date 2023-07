(Di sabato 15 luglio 2023) «“Boem” è un drink in lattina, leggermentee con poche calorie, orgogliosamente Made in Italy». Con questo annuncio pubblicato un mese fa sui loro profili social, Fedez e Lazza hanno lanciato una bevanda in collaborazione. Si tratta di un hard seltzer, una bibita aromatizzata, frizzante e a bassa percentuale di alcol. La mossa commerciale dei due cantanti cavalca un’onda, quellaalternative low/no alcohol, che in America si è da tempo dimostrata un fruttuoso settore commerciale. Verrebbe da chiedersi se si tratti dell’ennesimo adattamento europeo di un trend statunitense, che peraltro fa paura ai produttori locali di alcol tradizionale e a chi si prefigge di tutelarli. Eppure, secondo molte statistiche, questacategoria dirappresenta la riposta di mercato a una tendenza generazionale ...

Ddl Made in Italy, 274 milioni per rifinanziare laSabatini Lo prevede la bozza del ..., riunito il tavolo. Urso: "Incentivi per l'export e Liceo del Made in Italy" Il ministro delle Imprese ......che la signora Drescher stava lavorando come "ambasciatrice del marchio" per la casa di... Nel 2017 il New York Magazine l'aveva definita nel titolo di un articolo "la vostraicona anti - ...... dall'Esquilino verso l'Italia ed il mondo" ha aggiunto il Presidente di Accademia Costume && Costume, Andrea Lupo Lanzara. "Siamo grati per l'opportunità di avere unasede unica nel suo ...

La nuova moda delle bevande a basso contenuto alcolico Linkiesta.it

Aggiudicazioni a prezzi da record per le aste di Sotheby’s e Christie’s a Londra. Il capolavoro di Michael Sweerts, Studio d’artista con sarta, è stato aggiudicato da Christie’s il 6 luglio per 14,7 m ...Madonna e White Lotus, le sfilate, il “Notoshire”... A poco a poco l’evidente bellezza di regioni trascurate come la Sicilia e la Puglia ...