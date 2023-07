La nuova generazione mafiosa | stesso percorso ma spesso destini diversi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 luglio 2023) Il ragazzo cresciuto a pane e mafia se ne andava in giro con una fotografia dentro il portafoglio. Credeva di essere abbastanza forte per reggere il peso del potere. In realtà sentiva il bisogno di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti