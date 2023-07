La nostra capitale non è mai stata così sporca e lercia

Leggi su europa.today

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma non è mai, neanche durante gli anni di Virginia Raggi. Soprattutto, a differenza di anni passati, non si vede la luce in fondo al tunnel. Da settimane raccontiamo una Romacome non mai. Un'eterna emergenza che, complice il caldo, ha riempito la città di un fetore...