La NASA sviluppa batteria a stato solido per aerei e aerotaxi elettrici

Leggi su pantareinews

(Di sabato 15 luglio 2023) Lastando unaal selenio e zolfo che rivoluziona la capacià di immagazzinamento delle attuali batterie agli ioni di litio. La propulsione elettrica ha bisogno di batterie per essere alimentata e quelle attuali, anche le più avanzate, agli ioni di litio sono ingombranti, pesanti e poco efficienti per cui lasta studiando da alcuni anni un modo per migliorarle in ogni aspetto. Le batterie aal selenio e zolfo sembrano essere la tecnologia che la National Aeronautics and Space Administration stava cercando per i motori a propulsione elettrica. Concept di nave da crociera zero emissioni e copilota AIe SABRES per il volo elettrico Il volo elettrico è una delle sfide più ...