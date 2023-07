(Di sabato 15 luglio 2023) “Ladel”, laorganizzata dalla– Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, sarà aNew, la fiera internazionale in programma nella metropoli americana i prossimi mercoledi 19 e giovedi 20 luglio. “Negli Stati Uniti – ha sottolineato Edoardo Imperiale, direttore generale– rilanceremo l’arte e la grande tradizione dei guantai napoletani, e saremo anche proiettati nel futuro: ilartigianale mantiene infatti il suo ampio pubblico e continua allo stesso tempo a conquistare tanto gli amanti dell’alta moda quanto quelli dello sport. A New– continua Imperiale – spiegheremo come tenere insieme la tradizione e l’innovazione, e come la ricerca sia al ...

...la sorella più giovane della moglie scomparsa per trasferirsi con la famiglia in una grande... nel 2013, in occasione della presentazione di Si Alza il Vento alladel Cinema di Venezia, ...La scorsa annata invece ha vestito la divisa nel Fulgor Ronco Valdengo ma il richiamo di "" è ... Messosi subito incon le sue spiccate doti, viene inserito in pianta stabile nella rosa ...... Cortina Senza Confini, Fondazione Cortina, l'Associazione Cuochi Bellunese, Mig -... Gli appuntamenti della giornata i più partecipati e applauditi sono stati l'ormai tradizionaledel ...

La mostra “La casa del Guanto” di Ssip vola a Lineapelle New York ... Il Denaro

“La Casa del Guanto”, la mostra organizzata dalla SSIP – Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, sarà a Lineapelle New York, la fiera internazionale in programma ...La bottega artigiana può essere un modello per costruire la nostra economia circolare del futuro. Creatività e manualità: chi meglio degli Italiani può farlo