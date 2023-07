La mossa di Salvini | Non si può bloccare il Paese | ora tavoli a oltranza

(Di sabato 15 luglio 2023) "Da questa settimana, sciopero sì o sciopero no, ci sarannotra aziende e sindacati per il rinnovo dei contratti sulle ferrovie e sugli aeroporti". Lo assicura il ministro delle Infrastrutture Matteoin un faccia a faccia al Tg1 con il segretario nazionale dell Uiltrasporti, Ivan Viglietti. "Non è bloccando il, non è fermando i treni e gli aerei che si ottiene qualcosa ma è lavorando", punge il vicepremier e leader della Lega per poi tornare sulla scelta di precettare lo sciopero dei treni di giovedì, imponendone il termine alle tre del pomeriggio. Oggi, 15 luglio, a scioperare è stato il trasporto aereo e l'agitazione si è interrotta alle 18. "Sono contento - ha detto- di aver restituito il diritto alla mobilità a tantissimi italiani. Mi dispiace che qualcuno, ...

La scommessa disperata di Stefano Iannaccone 'Squadre che vince, non si cambia'. Con questo refrain, Matteo Salvini, capo della Lega e ministro delle Infrastrutture, ha ricandidato ufficialmente Christian Solinas alla presidenza della Regione. Ma dagli alleati, precisamente dai centristi di Alleanza ... ROMA - Adesione altissima allo sciopero dei trasporti ferroviari, in media dell'80% con punte che arrivano anche al 90% in alcune Regioni come la Sicilia, dalle rilevazioni dei sindacati.

La proposta di Salvini mira a risolvere una situazione che, secondo lui, tiene in ostaggio milioni di italiani. La pace fiscale definitiva sarebbe un modo per liberare queste persone dal peso dei debiti fiscali.