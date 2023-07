La mia amicizia con Berlusconi | nata per caso da una cravatta Il racconto di Presta

(Di sabato 15 luglio 2023) Probabilmente molti non sanno dove si trova Torano Castello. Un paesino di poco più di quattromila anime arroccato a 370 metri, in provincia di Cosenza. Da lì, Damiano, dà lezioni di stile al mondo intero. Le sue cravatte “rigorosamente sette pieghe”, hanno avvolto i colletti di capi di stato, di diversi presidenti degli Stati Uniti, di ministri e uomini d’affari. Sì, perché il cliente più celebre del suo atelier è stato Silvio. E come c’è finito, il Cavaliere, a comprar cravatte nell’entroterra cosentino? La forza dela volte supera l’immaginazione. “Era ille 2011 – racconta l’artigiano – e nel salone di palazzo Grazioli c’erano centinaia di pacchetti da scartare.fu attratto dalla confezione di una miae, probabilmente, dall’etichetta ...

Per non parlare dellagrandissimasia con Micha van Hoecke, sia con Denys Ganio, entrambi artisti al cui fianco ho lavorato per anni. Insomma, il ruolo di Syd, che interpreto da un anno, ...FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV LaAfrica, ore 21:00 su Sky Cinema Romance Meryl Streep ... ore 21:00 su Sky Cinema Family La teneratra un bambino e un cane nell'ennesimo film ...Le due stringono un'ed Ele rivela ail suo progetto di salvare dalla rottamazione il vecchio camper del padre, morto anni prima, e farci un giro per l'Europa. Quando la madre decide ...

La mia amicizia con Berlusconi, nata per caso da una cravatta. Il ... Formiche.net

Le sue cravatte hanno avvolto i colletti di capi di stato, ministri e uomini d’affari. Il cliente più “prezioso” per l’artigiano cosentino è stato però Silvio Berlusconi, con il quale instaurò un ...Delle volte mi sgridano. Mi dicono che ogni tanto dico troppe cazzate”. Così a Marco Bezzecchi hanno affiancato il cagnaccio da guardia, Pol, il pr, che ringhia ogni volta che il discorso finisce sul ...