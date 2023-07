... nel concedere ad Angela la sospensiva per essere riammessa all'esame di, ha usato una ... ' Insieme alla letterainsegnanti del liceo da Vinci mandata al ministero - concludono i legali - ...Nelle dinamicheE - Prix, Porsche è ora nettamente più competitiva in gara rispetto a quanto ... con Roma che diventa così un'importante prova diper Porsche. Il rapporto con i clienti ...... "Il voto di condotta inciderà sui crediti per la, mentre per le scuole secondarie di ... e quindi anche lavorative,altri". Il divario tra Nord e Centro - Sud e il progetto sperimentale ...

La maturità degli invisibili. Lettera Orizzonte Scuola