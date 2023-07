“La Grande notte del commercio” | il Comune chiama esercenti e cittadini

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Ildi Avellinoglie ial fronteper rilanciare e sostenere ilnel capoluogo. In unadi mezza estate, sotto le stelle di luglio, torna l’appuntamento organizzato dall’Assessorato alle Attività produttive, guidato da Laura Nargi, e dedicato ai piccoli e grandidella città. “Ladel”, il prossimo 29 luglio, prevede infatti un ricco programma di spettacoli itineranti, per grandi e per piccini, musica dal vivo e artisti di strada. Tra le novità più significative, ecco un baby parking riservato ai bambini fino a 12 anni. Occasioni di svago e servizi aiper rendere ...

Acquisti al chiaro di luna, intrattenimento e servizi: Avellino si prepara per “La Grande notte del commercio” AvellinoToday

