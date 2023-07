“La famiglia tradizionale esiste E sarà ancora modello del futuro”

(Di sabato 15 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/Panajia.mp4 Guidare un’azienda che da 90 anni, con i suoi prodotti, è nelle case negli italiani: bella responsabilità. La fidelizzazione del mercato, infatti, deve andare di pari passo coi fisiologici cambiamenti dello stesso. Di questa sfida è interprete Mara Panajia, AD e Presidente Henkel Italia. “Noi abbiamo accompagnato gli italiani nella loro evoluzione e li abbiamo anche un po’ guidati nel cambio delle abitudini di acquisto e di consumo. Abbiamo cercato di sviluppare prodotti che fossero in linea con le esigenze del mercato e con i cambiamenti del modo di vivere e di vestire”, ci ha raccontato la top manager nell’ambito della Ripartenza 2023 di Bari. Come esempio di queste evoluzioni, Panajia ha dunque citato il passaggio da detersivi più aggressivi, utilizzati negli anni ‘70/’80 per smacchiare tessuti robusti, a prodotti ...

