La creator di OnlyFans Eva Generosi | «Dopo l’omicidio di Carol Maltesi il killer mi ha contattato Forse voleva uccidermi»

(Di sabato 15 luglio 2023) Evaè una contentdi. Racconta di essere stata contattata da Davide Fontana, l’uomo condannato a 30 anni perdi. Le due si conoscevano. Nel 2021 avevano girato un video insieme. Dietro la macchina da presa c’era proprio Fontana. Le due erano diventate amiche. A cena lei le aveva raccontato di suo figlio che stava a Verona con il padre perché lei era spesso viva. E del cameraman che la accompagnava: Dave, così lo chiamava, era anche fotografo. Con lui faceva sesso, ma non erano fidanzati. «Il video lo abbiamo girato a casa di lei», dice oggi in un’intervista al Quotidiano Nazionale. Nella quale però aggiunge un dettaglio molto significativo. Dice di aver ricevuto un messaggio su Instagram proprio dail 12 marzo ...

