La copia del telefono sequestrato a Leonardo Apache La Russa sarà pronta nei prossimi giorni 

Leggi su agi

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI - "Un accertamento irripetibile con le massime garanzie previste per la difesa". Così viene definito in ambienti giudiziari il passaggio tecnico che seguirà neigiorni al sequestro avvenuto ieri del cellulare utilizzato daLa, accusato di violenza sessuale da una ex compagna di scuola. Come previsto dalla legge, la difesa del ragazzo nominerà un consulente per seguire le operazioni della Procura finalizzate allaforense del contenuto delcon esclusione delle conversazioni tra l'indagato e persone protette da garanzie costituzionali, come il padre die presidente del Senato Ignazio La. agazzo nominerà un consulente per seguire le operazioni della Procura finalizzate allaforense del ...