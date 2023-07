La Cina lancia Zhuque - 2 | primo razzo a metano in orbita

Laha recentemente effettuato il lancio di Zhuque - 2, il primo razzo alimentato a metano ad entrare in orbita. Questo lanciatore, sviluppato dall'azienda Landspace, aveva subito un ritardo a causa ...... diventerà il quarto Paese a riuscire in una simile missione, impresa finora raggiunta solo da Russia, Stati Uniti e. India, terza missione di esplorazione della Luna Tutte le missioni ...Laha lanciato Zhuque - 2 , il primo razzo a metano ad andare in orbita. Il lanciatore, sviluppato dall'azienda Landspace , aveva subito un arresto nella tabella di marcia per via di un'anomalia ...

La Cina lancia il primo razzo a metano Global Science

La Cina ha recentemente effettuato il lancio di Zhuque-2, il primo razzo alimentato a metano ad entrare in orbita ...L'India ha lanciato la sua ambiziosa missione di esplorazione del polo sud della Luna. La sonda Chandrayaan-3 dovrebbe atterrare tra il 23 e il 24 agosto, dopo il fallito allunaggio di quattro anni fa ...