Kosovo | la seduta del parlamento si trasforma in rissa video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 lug – Inunadelsi èta in una scazzottata in piena regola. Da una parte il primo ministro Albin Kurti, dall’altra il parlamentare di opposizione Mergim Lushtaku. A scaldare gli animi la situazione nel nord del Paese e le tensioni che si sono verificata negli ultimi mesi. Botte da orbi inÈ stata a dir poco unadeldeldiversa dal solito quella che è andata in scena nella giornata di ieri. Il primo ministro Kurti del partito di centrosinistra Vetëvendosje! aveva preso parola dal podio al centro dell’aula per annunciare il piano del governo per ritarare pogressivamente la polizia speciale schierata nel nord del Paese dopo gli scontri e le proteste di fine maggio. Sul podio ...