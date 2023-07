Kennedy parla della guerra in Ucraina. La provocazione di Sky

Leggi su formiche

(Di sabato 15 luglio 2023) “Se fossi ancora in vita e Presidente degli Stati Uniti, sarei disposto a intraprendere negoziati con il Presidente Putin per cercare una soluzione pacifica alla situazione in”. Questa sarebbe la risposta dell’ex presidente americano John Fitzgeraldalla domanda postagli da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky, su come risolvere il conflitto ucraino. O almeno lo sarebbe secondo l’Intelligenza Artificale che ha ricostruito il politico statunitense. La curiosa iniziativa di Sky è unasul tema delle fake news e dei rischi crescenti che le nuove tecnologie, e in particolare l’Intelligenza artificiale generativa, possono presentare per la nostra società, ma anche delle opportunità di crescita e sviluppo che queste tecnologie possono offrire. Coinvolti nell’esperimento ...