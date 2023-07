Kate Middleton | George prende il comando nella giornata della RAF

(Di sabato 15 luglio 2023) Anche la famiglia reale, come qualsiasi altra famiglia abitata da bambini, deve trovare metodi alternativi per far passare le lunghe e oziose giornate estive. Gli impegniroyal family, però, sono un po’ diversi dal comune e, mentre noi altri ci accalchiamo al parco,e pargoli trascorrono il venerdì pomeriggio alla base RAF del Gloucestershire, in occasione del Royal International Air Tattoo, tra le più grandi manifestazioni aeree al mondo. Esperienza indimenticabile per i principini e, quello che più se l’è goduta, sembra essere stato il birbante. Principe, un futuro in aviazione? Il loro arrivo non era previsto, ma è stato decisamente apprezzato dagli avieriCorona, che si sono divertiti a mostrare ai piccoli reali, ...

In questi ultimi giorni il principe William ehanno lavorato sodo. Sono stati in visita al bosco di Wistman nel ducato di Cornovaglia. Il principe di Galles ha acquisito la proprietà delle tenute in seguito all'ascesa al trono di ...Wimbledon,e quella partita storica saltata per ordine dei medici: il retroscena svelato solo ora Meghan Markle, la carriera e la separazione da Harry: 'Da sola avrebbe più successo' ...(in blu elettrico) e le inaspettate tenerezze in pubblico per William - guarda LOOK PERFETTO - E gli occhi, oltre che sui principini, sono fissi come sempre su. Che ...

Kate Middleton e William d'Inghilterra, uscita a sorpresa coi tre figl... OGGI

Non si sa ancora quando inizieranno le vacanze del principe William e di Kate Middleton. E’ probabile che la coppia stia sospendendo i programmi per le vacanze fino alla conclusione di Wimbledon, ...Come in uno spot dal titolo «We are family», gli eredi al trono sono usciti al gran completo mostrando tutta la loro felicità. L’occasione: l’Air Show della ...