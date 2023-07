Karrion Kross | “Ecco a chi si ispira il mio personaggio”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 luglio 2023) E’ ormai passato un anno da quando Triple H ha deciso di riportare a casa un suo pupillo:, infatti, era stato licenziato nel 2021 prima di essere riassunto sotto la gestione del King of Kings. Nonostante sia ritornato con uno stile estetico molto diverso rispetto al suo periodo a NXT, il wrestler ha mantenuto intatti tutti i tratti caratteristici del suo. Nel corso di un podcast, il wrestler, ha rivelato le sue più grandi fonti dizione. Il commento Parlando a The Undisputed Podcast,ha dichiarato:“Dal punto di vista delle performance, visto che sono cresciuto in una famiglia di boxer e wrestler, mi è piaciuto molto l’utilizzo di manovre utilizzate negli sport di combattimento. Sono sempre stato coinvolto negli allenamenti e quando sono riuscito a ...