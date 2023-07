Juventus | Sky | Kessie torna nel mirino | si lavora col Barcellona per il prestito

(Di sabato 15 luglio 2023) Latornerà a fare sul serio per Franck. Lo ha rivelato l’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nel raccontare il retroscena delle future trattative dei bianconeri per la linea mediana. L’ivoriano ex Milan è ora al, ma sembra sempre con la valigia in mano. E allora si potrebbe adessore sulla base di uncon un semplice diritto di riscatto. SportFace.

... quando mancava solo il suo 'sì' per far ritorno in nerazzurro Lukaku, allo stesso tempo, aveva dato la sua apertura al trasferimento alla" che lo scorso mercoledì ha offerto 37.5 milioni ...SecondoSport e il Corriere , per i nerazzurri l'ipotesi Lukaku è ormai un ' capitolo chiuso ': ... condivide le parole di Djokovic e manda un messaggio allaIl belga ha lasciato l'Inter ...Il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco: le ultime indiscrezioni riferite daSport. L'irruzione dellaper Romelu Lukaku ha fatto letteralmente saltare il banco. Quando l' Inter sembrava ad un passo dal mettere le mani sull'attaccante belga, i bianconeri sono ...

Vlahovic, da simbolo del futuro della Juventus a giocatore sul mercato Sky Sport

Yildiz pazzo di Juve: il turco non riesce a trattenere la propria gioia sui social per gli allenamenti con la prima squadra C’è anche Kenan Yildiz tra i protagonisti del ritiro estivo 2023/24 della Ju ...Lukaku Juve, Ausilio e quella chiamata decisiva: così l’Inter si è definitivamente chiamata fuori dalla corsa per il belga Sky Sport riporta nuovi retroscena su Romelu Lukaku e sul mancato ritorno all ...