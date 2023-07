(Di sabato 15 luglio 2023) Ricordi di un'altra Juve che non c'è più. Andreain poche ore nella serata di giovedì, uno con l'addio alla Superlega e l'altro con l'esclusione dai piani tecnici. Non ...

Frutto della, strategica e gestionale, imposta da John Elkann diversi mesi fa, quando la Juve andava incontro ai processi sportivi, i bilanci sanguinavano e, per il Gruppo, "la squadra" ...L'ivoriano gradirebbe un ritorno in Italia dopo aver fatto bene tra Bergamo e Milan'Calciomercato, da Vlahovic a Chiesa: cessioni possibiliPoi, come detto, c'è la questione legata alla ..." MOMENTO SONDAGGIO " #totale: #Bonucci fuori rosa e altri ancora destinati all'addio. Tra gli 'epurati' bianconeri, chi prendereste nella vostra squadra "" RT, VOTA E COMMENTA!...

Juventus, rivoluzione Elkann: Agnelli e Bonucci liquidati, è l'era Allegri-Giuntoli Corriere dello Sport

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco in casa Juventus, il toscano è in bilico e la dirigenza valuta le alternative Tudor e Conte ...L'arrivo di Ante Postecoglu ha portato a una completa rivoluzione in casa Tottenham Hotspur: il club londinese è alla ricerca di nuovi rinforzi praticamente in tutte le linee, con ...