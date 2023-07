...sta prendendo forma. Per i nuovi acquisti sì, che sono però ancora insufficienti, ma soprattutto per la rivoluzione in dirigenza e le scelte importanti che si stanno adottando. Weah e...Maglia Away - Szczesny; De Winter, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Sersanti, Locatelli, Ranocchia, Kostic;, Vlahovic (poi Kean). Tanti i giovani in campo per la: spicca Kenan YildizIn ...LE FORMAZIONIA : Szczesny; De Winter, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Ranocchia, Locatelli, Sersabti, Kostic;, Vlahovic (Kean).B : Perin; Gatti, Rugani, Huijsen; Soulè, ...

Juventus, Milik: “La sfida al Milan sarà un buon modo per prepararci” Pianeta Milan

Prima amichevole in famiglia per la Juventus, primo gol stagionale firmato da Dusan Vlahovic. È finita 1-1 la partita a ranghi misti, che ha coinvolto i giocatori della prima squadra e i giovani della ...Allenamento a porte aperte per la Juventus al JTC La Continassa. Dusan Vlahovic in gol, in grande spolvero Kenan Yildiz.