(Di sabato 15 luglio 2023) Le parole di Luca, ex attaccante dellantus, sulle strategie di calciomercato dei bianconeri. I dettagli Lucaha parlato a La Gazzetta dello Sport della. PAROLE – «Innanzitutto bisogna capire se Dusan vuole o meno restare allaperché essere il nove del club bianconero deve essere un privilegio. E nessuno va tenuto controvoglia. Il giocatore è top e non si discute nonostante le difficoltà e i problemi fisici dell’ultima stagione.e sarebbe un bel colpo. Ma vista l’età di, io fossi nellami terrei Dusan, che oltre al presente può rappresentare anche il». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Juve, Toni: «Lukaku è forte, ma Vlahovic è il futuro» Calcio News 24

Il contatto tra il giocatore e la società dai toni forti, dopo una giornata di silenzio, ha ribadito la criticità del rapporto ...Da Amoruso a Serena, da Toni ad Altobelli: gli ex numeri 9 della Juventus credono nel valore di Vlahovic e non sono d'accordo alla cessione ...