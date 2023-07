Juve | spunta l’idea Fiorentina per Arthur | la situazione

(Di sabato 15 luglio 2023) Rientrato alladal prestito al Liverpool dove in realtà ha giocato poco e niente,Melo si sta guardando intorno per cercare...

2023 - 07 - 14 13:52:58 Liverpool,Caicedo Anche il Liverpool su Moises Caicedo. Se i Reds ... L'exvuole lasciare Toronto e i rossoblù hanno fatto un primo sondaggio con il giocatore, che ...1 Il Chelsea di Pochettino inizia a prendere forma e, secondo il Daily Mail , non c'è spazio per Cucurella . Dell'ex Brighton se n'è parlato con la Juventus , il Newcastle e l' Atletico Madrid , vere ...Fiorentina,anche il nome di Arthur per rinforzare il centrocampo: sondaggi per il brasiliano dellaSecondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina avrebbe preso informazioni con la: il club ...

Juve, spunta Cucurella: la trattativa con il Chelsea Calciomercato.com

Il Messaggero si sofferma sul mercato del Frosinone: un nome emerso nelle ultime ore - si legge sull'edizione ciociara del quotidiano - è quello del centrocampista classe 2000 ...Il PSG è in cerca di un attaccante aspettando Mbappe ed oltre ad Osimhen e Vlahovic Luis Enrique avrebbe puntato un altro bomber ...