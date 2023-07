Juve | spunta l’idea Fiorentina per Arthur | la situazione | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 15 luglio 2023) 2023-07-15 19:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Rientrato alladal prestito al Liverpool dove in realtà ha giocato poco e niente,Melo si sta guardando intorno per cercare una nuova soluzione. IDEA– Nei giorni scorsi l’agente del giocatore ha avuto qualche contatto con laper capire se ci sono margini per una trattativa. L’operazione non è semplice,ha un ingaggio di 5,5/6 milioni più bonus facili con i quali arriva quasi a 9; se dovesse decollare l’ipotesigli verrebbe chiesto di rinunciare a parte dell’ingaggio e una percentuale potrebbe pagarla la. LA PISTA PREMIER LEAGUE – In alternativa si sta continuando a sondare la pista Premier League, dove ci sarebbe più apertura ...