Juve-Kessie | la pista si scalda

... rispunta la vecchia fiamma, soprattutto in caso di addio di Pogba. Non c'è ancora accordo ... Nessuna offerta ufficiale per Chiesa , lalo valuta 60 milioni. GIORNI FRENETICI Inter e Milan ...Però prende quota un'ipotesi clamorosa: Frankin bianconero. L'ex rossonero alla'I contatti con il suo entourage e il Barcellona sono ripresi, una richiesta di informazioni è stata ...La Juventus tenta lo scatto decisivo per Franck Kessié: dopo Lukaku, nuovo intrigo per l'ex Milan Nelle ultime ore l'intrigo principale in casa Juventus riguarda Romelu Lukaku . L'Inter si è ritirata ...

Juve-Kessie, ritorno di fiamma: ecco cosa c'è dietro ilBianconero

La Juve non molla Franck Kessie. Secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri settimana prossima torneranno alla carica col Barcellona per l'ex centrocampista ...La Juventus continuerà i negoziati con il Barcellona per l'acquisto di Franck Kessie, centrocampista ivoriano, questa settimana. Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca ...