Juve | Bonucci fuori rosa | capitani e bandiere | quando l' addio diventa complicato

Con la decisione della Juventus di mettere fuori rosa Leonardosi riapre un capitolo spinoso nel mondo del calcio, quello dell'addio dei capitani. Quando un calciatore e un club sono così legati, il momento dei saluti può diventare complicato: ecco una ..."Ma Lukaku andrebbe allaper sostituire Vlahovic oAnche perché servirebbe un difensore fisico.e lui è un signor stopper" ironizza Michele M T #mtw. "Qui giusto per dire, che se dai 11 ...Laha chiesto tempo al Chelsea e, soprattutto, a Romelu Lukaku. Il 4 agosto è la dead - line ... da reinvestire immediatamente su Romelu Lukaku e, probabilmente, sul sostituto di Leonardo

Bonucci va a colloquio con lui: gli frulla in mente questo per il futuro. Ecco qual è l’idea del difensore della Juventus Come riferisce La Stampa Leonardo Bonucci spera ancora di convincere la Juvent ...Sul proprio sito ufficiale la Juventus fa gli auguri a Danilo, destinato a diventare capitano dopo gli ultimi avvicendamenti sul fronte Bonucci. IL MESSAGGIO – Compleanno nel pieno della preparazione, ...