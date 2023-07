Joao Felix è stanco dell’Atletico | su di lui il Psg per l’eventuale dopo Mbappé As

(Di sabato 15 luglio 2023)sta diventando un caso in Spagna. Il giocatore portoghese, arrivato dal Benfica all’Atletico Madrid per quasi 130 milioni di euro, non è mai riuscito a trovare la sua dimensione a Madrid. Ora vuole andare via. Da quando si è trasferito nella capitale spagnola, non è mai riuscito a brillare come quando giocava al Benfica. Presentato come il nuovo Cristiano Ronaldo, la luce disi è lentamente affievolita fino a spegnersi. Quest’anno una nuova speranza con il trasferimento in prestito al Chelsea. Aveva offerte anche da Arsenal e Man United ma lui ha scelto i Blues. Raramente la scelta di un calciatore è stata tanto sbagliata quanto quella del portoghese che a Londra, si potrebbe dire, si è trovato peggio che a Madrid. Sedici presenze, quattro gol e un rosso diretto alla prima presenza. Tornato all’Atletico, sperava di ...

Commenta per primoha una sola offerta, dall' Aston Villa . Secondo Marca , il futuro del portoghese non sarà all' Atletico Madrid , con la speranza del giocatore di strappare un nuovo prestito.VECCHIA FIAMMA - Torna allora di moda la pista Atletico Madrid: i Colchoneros sono in procinto di lasciar partire definitivamentedopo il prestito al Chelsea, non c'è feeling con Simeone , ...Il Portogallo si sta rivelando una delle migliori squadre dell'Europeo Under 19, in corso in questi giorni a Malta. La Nazionale lusitana ha chiuso al primo posto il proprio girone con Polonia, Italia ...

Joao Felix, tensione all’Atletico: nervoso lancia pettorina a fine allenamento ItaSportPress

L'estate di passione di Joao Felix non accenna a finire: il portoghese è tornato a comunicare con Simeone dopo giorni di comunicazione zero, ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.