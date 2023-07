Jennifer Lawrence | come lei nessuna mai

Quando a fine giugno si era detta ottimista per il futuro delle trattative con gli studios, più di mille attori " tra cui Meryl Streep e" hanno firmato una lettera in cui ...... ma questo potrebbe tradursi in un disastro clamoroso , non solo perché gli attori - da Meryl Streep a Matt Damon, daa Mark Ruffalo - smetterebbero di lavorare, ma anche perché si ...Il sindacato che rappresenta oltre 160.000 interpreti, dalle grandi star come Meryl Streep ,e Glenn Close agli altri professionisti del grande e piccolo schermo, ha incrociato le ...

Lo sciopero indetto dallo Screen Actors Guild potrebbe impedire alle star di Hollywood di sbarcare al Lido. E, se così fosse, Cannes esulterebbe ...È la più grande protesta dello star system, indetta dal sindacato ‘Screen Actors Guild’ dopo il mancato accordo con le major sui compensi e la limitazione dell’IA. Tutte le produzioni sono bloccate, l ...