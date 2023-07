“Italodisco” dei The Kolors è il singolo più venduto della settimana

(Di sabato 15 luglio 2023) Non si ferma il successo di, ildei Theche questaconquista il primo postoclassifica FIMI, confermando così il grande successo riscosso dal brano, già in vetta da settimane nelle classifiche radiofoniche. Un successo che si conferma anche su tutte le piattaforme digitali, doveè tra i brani più ascoltati e scaricati di questa estate con oltre 15 milioni di streams totali e oltre 6 milioni di views su YouTube, e ha conquistato anche le classifiche estere di Germania, Polonia e Svizzera, continuando a salire nella Spotify Global Viral dove si trova ad oggi alla posizione #30. Questi gli altri eccezionali posizionamenti nelle classifiche delle piattaforme questa: #64 Shazam Global #1 iTunes ...

Tra i singoli, conquista il primo posto il tormentone estivoKolors. .Il brano precede 'The Kolors (stabile in seconda posizione) e 'Disco Paradise' di Fedez, Annalisa e Articolo 31 ( - 2). Completano la top 10 'Pazza Musica' di Marco Mengoni e Elodie ...Clicca per la top ten album italiana SINGOLI Nuova numero uno tra i singoli conTHE KOLORS che si posiziona in vetta davanti a VETRI NERI di AVA, ANNA & CAPO PLAZA e a DISCO PARADISE ...

Italodisco dei The Kolors, il testo e il significato Skuola.net

Italodisco dei The Kolors per di più è entrata anche nelle classifiche estere, e a oggi si trova al 30esimo posto della Spotify Global Viral. Nel mentre in queste ore proprio Stash ha commentato ...Italodisco dei The Kolors è una delle serie candidate alla conquista della classifica del tormentone 2023. Ecco il testo e il significato della canzone.