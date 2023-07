Italia Under 19 | Faticanti | «La finale si gioca coi nervi e il cuore»

(Di sabato 15 luglio 2023) Le parole di Giacomo, centrocampista dell’19, in vista delladell’Europeo con il Portogallo Giacomoha parlato in vista delladell’Europeo19 di domani sera, in cui l’affronterà il Portogallo. Di seguito le sue parole. «Lasicon la testa:saldi e tanto. Il gruppo è stato la nostra forza in questo cammino, e siamo sicuri che lo sarà anche per questa partita»

Ben 6 volte sul podio nella giornata di oggi per l'che, a livello di23, ha partecipato ai Campionati europei di categoria di atletica leggera. Allo stadio 'Leppaevaara' di Espoo, localita' nei pressi della capitale finlandese Helsinki, ...... racconta esperienze di successo prima in17 e19 e poi in Next Gen. Solo in questa stagione, per lui, sono sei le reti tra campionato e CoppaSerie C e allargando lo sguardo, si ...... 25 - 21, 25 - 21, 25 - 20) Domenica 16 luglio 2023 Ore 16.00 " Finale 3° - 4° posto " Bulgaria " Argentina Ore 19.00 " Finale 1° - 2° posto "" Iran20/21 Maschile

Italia-Portogallo, dove e quando vedere in tv la finale dell’Europeo U19 Tuttosport

(robyspezzigu) Terza e penultima giornata dei Campionati Europei under 23 di Espoo in Finlandia con l’atletica leggera sarda protagonista con il sassarese Massimiliano Luiu e la quartese Dalia Kaddari ...L’Azzurra: “Non sottovaluto le mie avversarie. La trasferta è bellissima e mi sto divertendo" ...