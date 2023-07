Italia Under 19 | Bollini | «Con il Portogallo non è una rivincita | ma una finale»

(Di sabato 15 luglio 2023) Le parole di Alberto, ct dell’19, in vista delladi domani sera contro ilL’19 scende in campo domani sera per sfidare ilper ladell’Europeo di categoria. Di seguito le parole del ct, Alberto, sulla sfida di domani. «Non è una, è unaeuropea. Dobbiamo dare grandi meriti a questo gruppo e allo straordinario lavoro fatto dallo staff per arrivare fin qua, alla fine di un percorso molto tortuoso. Arrivano alladue squadre dello stesso girone e questo fa capire la qualità del, ma anche la nostra. La sconfitta nella fase a gironi non ha ...

È stata numero 1 del mondo tra le18, a soli 15 anni, e ha vinto inil prestigioso Trofeo Bonfiglio di Milano e gli Internazionali Juniores. Leggi Anche L'Inter rompe con Lukaku: ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale- Iran dei Mondiali21 di volley maschile 2023. CALENDARIO COMPLETO MONDIALI U21: DATE, ORARI E TV MONDIALI U21 MASCHILI 2023:...Sarà Portogallo -la finale degli Europei19. La squadra di Milheiro arriva alla sfida con gli azzurrini da imbattuta, gli uomini di ct Bollini hanno superato 3 - 2 la Spagna in semifinale e ora cercano l'...

Portogallo-Italia Under 19 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com

Alberto Bollini, ct della Nazionale Under 19 finalista all'Europeo contro il Portogallo che ha vinto 5-1 lo scontro diretto nella fase a gironi, ha parlato in conferenza stampa: "Non è una rivincita, ...L'Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 (23-25; 25-22; 25-23; 25-18) e si è qualificata alla Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vi ...