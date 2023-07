Italia U19 | Bollini | 'Col Portogallo non è una rivincita | è una finale

... teme l'incredibile tradimento Abodi: 'Coming out Per lo sport è un valore, offeso da chi mi ha definito omofobo' Quella di domani sarà un'autentica rivincita: nel 2018 l'Under 19 di Paolo ...L'si appresta ad affrontare l'ultimo atto degli Europei di categoria. Gli azzurrini allenati dal ct Alberto Bollini hanno staccato il pass per la finale dopo aver mandato ko la Spagna per 2 - ...Dopo la splendida vittoria contro la Spagna, la squadra di Bollini affronta di nuovo i portoghesi, dopo la fase a gironi. Terzo duello in una finaleUEFA: una vittoria nel 2003 e una sconfitta nel 2018 il ...

Italia, che capolavoro: 3-2 alla Spagna e finale col Portogallo! La Gazzetta dello Sport

L'Italia under 19 ha raggiunto il prestigioso traguardo della finale dell'Europeo di categoria che si giocherà domani contro il Portogallo alle ore 21. Tra le fila ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Da quel 26 luglio 2003 sono passati quasi vent'anni. Venti, lunghissimi anni. Da Vaduz a Ta'Qali, dal Liechtenstein a Malta, per la Nazionale Under 19 c'è ...