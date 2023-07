Italia | Maldini come capo-delegazione? Occhio anche al PSG

Gabriele Gravina vorrebbe Paolocapo delegazione dell', in quel ruolo che fu di Gianluca Vialli. L'ex Milan è entrato nella rosa dei 4 nomi candidati assieme a Buffon, Oriali e ...Al momento sono quattro i nomi in lizza: Chiellini, Buffon, Oriali e, appunto,, che è conteso tra Francia e: 'Quattro grandi firme al momento in corsa. Nella lista di cui fanno parte ...Come Luca, la necessità è quella di una figura carismatica, possibilmente con un passato e un legame forte con l'(126 presenze in azzurro) sarebbe il nome perfetto ed è in corsa con ...

Paolo Maldini, l'Italia nel futuro Gravina ci pensa, ma si muove il Psg

Dopo il turbolento addio al Milan, Paolo Maldini potrebbe ripartire immediatamente. L'ex direttore tecnico dei rossoneri è stato contattato sia dal presidente della Figc Gabriele Gravina, che lo ...L’ex direttore tecnico del Milan è tra i papabili per il ruolo di capo delegazione: in corsa anche Oriali, Chiellini e Buffon.