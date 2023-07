Italia da record per occupazione e PIL

(Di sabato 15 luglio 2023) Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat a Maggio 2023, l’incontinua a crescere. Segnando la cifradi 61% occupati. Mai così bene nella storia del nostro Paese. Un risultato che ci regala la speranza che forse i problemi del mercato del lavorono, per quanto ancora seri, possano essere in via di risoluzione. Ma un altro dato incoraggiante riguarda l’andamento del PIL. Dove secondo le previsioni di un importante operatore del settore, come Prometeia, l’potrebbe evitare la recessione. Di cui si parla da mesi, e gli analisti di tutto il mondo prevedono arrivare entro l’autunno. Colpendo in particolare l’Europa e gli USA. Economiana/ FOTO ANSA/ ALESSANDRO DI MEOI dati sul PIL: l’potrebbe evitare la recessione Il PIL ...

Caldo, le previsioni meteo Previsti valori eccezionali per questo periodo anche sul resto d', con i 44 gradi di Foggia, Agrigento e Oristano, i 45 di Siracusa e i 39 - 40 di Firenze. ...Da lunedì 17 luglio in poi i termometri schizzeranno verso l'alto. Si prevede che istorici saranno battuti: martedì 18, scrive IlMeteo.it, in alcune zone della Sardegna si potrebbero raggiungere punte di 48°C. E non è detto l'ondata di calore finirà con la prossima settimana, ...

Caldo record sull'Italia: oggi temporali, da domenica temperature mai viste: 43 gradi a Roma, 48 in Sardegna. ilmessaggero.it

Per sabato sono previste temperature record in tutto il mondo, dall'Europa alla Cina e agli Stati Uniti, costringendo le autorità a prendere misure drastiche per fronteggiare ondate di calore e nuovi ...Sono 15 le città che il ministero ha indicato da bollino rosso per sabato 15 luglio 2023. Domani saranno 16 (le stesse più Palermo).