Italia-Bulgaria oggi in tv | orario e diretta streaming semifinale Mondiali U21 volley maschile 2023

(Di sabato 15 luglio 2023) Tutto pronto per, partita valevole per le semifinali deiU21 di, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, grazie alle tre vittorie vittorie consecutive della seconda fase, ha vinto la Pool F accedendo così al penultimo atto della rassegna iridata di categoria. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione bulgara, che ha invece chiuso al secondo posto della Pool E. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 16.00ne di sabato 15 luglio a Manama, capitale del Bahrein. Di seguito, le informazioni per seguire inla...

Nella giornata di domani la Nazionale under 21 maschile di volley affronterà lanella prima semifinale del Mondiale in Bahrein. Il tecnico dell'Matteo Battocchio ha parlato così alla vigilia della sfida: ' "Abbiamo dimostrato di avere 12 giocatori, ognuno con le ...Ha esordito infatti in, dopo quattro anni nei campionati di massima serie in, tra Sofia, Razlog e Ivkoni, prima a Palmi nella stagione 2021/22, terzo posto in regular season e quarti ...... 28 - 26, 28 - 26) Ore 20.00 Georgia -0 - 3 (20 - 25, 15 - 25, 15 - 25) Sabato 15 luglio 2023 Ore 12.00 Estonia - Olanda Ore 14.30Ore 17.30 Serbia - Croazia Ore 20.00 ...

Italia-Bulgaria oggi, Mondiali volley U21: orario semifinale, programma, tv, streaming OA Sport

Italia-Bulgaria oggi alle 16: Aleksandar Nikolov, capitano bulgaro, e Filippo Bartolucci, centrale italiano, si affronteranno nella prima semifinale del Mondiale Under 21 di pallavolo maschile. Iran-A ...Oggi sabato 15 luglio (ore 16.00) si gioca Italia-Bulgaria, semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale scenderà in campo dopo ...