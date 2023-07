Israele | Netanyahu accusa “forti dolori al petto” e perde conoscenza Ricoverato | ora sta meglio

(Di sabato 15 luglio 2023) Avrebbe improvvisamente persomentre era in casa, il primo ministro israeliano Benyamin, portato di corsa al pronto soccorso di Ramat Gan.si era lamentato di non sentirsi benendo “al”. E, poi, avrebbe brevemente perso i sensi. “Le sue condizioni sono buone ed è sottoposto ad esami medici”, ha reso noto un comunicato del suo ufficio, aggiungendo che verranno successivamente resi noti nuovi dettagli. Il premier, che ha 73 anni, è stato portato in ospedale dalla sua casa di Caesarea, dove stava trascorrendo il weekend. Secondo il sito Walla,avrebbe brevemente persoin casa, ma era pienamente cosciente quando è arrivato allo Sheba center di Ramat Gan, vicino ...

Leggi Ancheverso lo stop alla riforma della giustizia - Almeno 80mila persone radunate fuori dalla Knesset Il premier resterà in ospedale per ulteriori analisi. Lo ha fatto sapere il suo ..., 73 anni , è il leader diche ha prestato servizio per più tempo. Ha ricoperto più mandati nell'arco di 15 anni. Il suo attuale governo di estrema destra, un insieme di partiti ...Il primo ministro israeliano Benjaminè stato ricoverato d'urgenza in ospedale per forti dolori al petto. "Si trova in buono ... dove si trova, è l'ospedale più grande die si trova a ...

Israele, il premier Netanyahu ricoverato al pronto soccorso: “Un problema di disidratazione” la Repubblica

Il Centro medico Sheba è l'ospedale più grande di Israele e si trova a Ramat Gan, nei pressi di Tel Aviv. Il primo ministro, 73 anni, vi è stato ricoverato dalla sua dimora a Cesarea dopo che aveva ...AGI - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono definite "buone" dal suo ufficio. "Netanyahu si trova al Centro medico Sheba ...