Israele | malore improvviso per Benjamin Netanyahu | cade e batte la testa dopo «forti dolori al petto» È ricoverato

(Di sabato 15 luglio 2023) Il premier israelianoè statonel pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, in ospedale a Tel Avivaver perso conoscenza in casa, essere caduto ed aver battuto la, secondo quanto riporta il Jerusalem Post. La notizia è stata confermata dallo lo staff del premier, che ha spiegato cheè poi giunto in ospedale «in stato di coscienza»: camminando, e non in barella, a quanto sembra. Ma secondo i media israeliani il premier, che compirà 74 anni ad ottobre, aveva accusato nelle scorse ore «al», che potrebbero essere collegati alpoi avuto. La caduta è avvenuta nella casa del premier a Cesarea, nel nord del Paese. Accolto all’ospedale Tel Hashomer di Tel ...

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è stato portato al pronto soccorso di Ramat Gan, dopo che aveva accusato uncon svenimento e dolori al petto. "Le sue condizioni sono buone ed è sottoposto ad esami medici", ha subito reso noto un comunicato del suo ufficio. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <...Secondo quanto ha fatto sapere il suo ufficio, la causa delsarebbe attribuibile a uno stato ... Netanyahu, 73 anni , è il leader diche ha prestato servizio per più tempo. Ha ricoperto ...Leggi Anche, Netanyahu verso lo stop alla riforma della giustizia - Almeno 80mila persone radunate fuori dalla Knesset Il premier resterà in ospedale per ulteriori analisi. Lo ha fatto sapere il suo ...

Netanyahu era stato portato al pronto soccorso nell’ottobre 2022 dopo essere svenuto durante le preghiere dello Yom Kippur in una sinagoga di Gerusalemme. Era stato dimesso dopo che gli esami medici ...(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un video messaggio trasmesso in Tv, ha tranquillizzato in merito alle sue ...