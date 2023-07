Io ho un debole per le astrofisiche e Ersilia Vaudo mi ha completamente conquistato

Leggi su iodonna

(Di sabato 15 luglio 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). La Mirabilis è una pianta originaria del Perù che appartiene alla grande famiglia delle Nyctagynacee, nome che probabilmente non vi dirà nulla, come a me. Ma se vi dico che la Mirabilis è più conosciuta con il nome di Bella di Notte sfido chiunque a non averla incontrata almeno una volta nella vita. I suoi fiori sono dei tromboncini di vari colori e come suggerisce il nome si aprono dal tramonto all’alba, per sfruttare l’impollinazione operosa delle farfalle notturne. Ecco perché se volete popolare un aiuola con questo semplice fiore, vi consiglio di scegliere le varietà che virano dal bianco al rosa pallido: colori che si fanno notare meglio nel vostro giardino illuminato dalla luna e dalle stelle. Ma delle stelle potrete goderne solo se avete la fortuna di abitare in zone poco inquinate dove il cielo è ancora ...