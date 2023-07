Internet |  giovani sempre connessi Cresce l’online banking

Leggi su quifinanza

(Di sabato 15 luglio 2023) Nel 2022, il 96% dei giovani di età compresa tra 16 e 29 anni nell’Unione europea ha utilizzatoogni giorno, rispetto all’84% della popolazione adulta. L’uso quotidiano ditra i giovani è stato superiore al 94% in tutti i paesi dell’UE, con quote non troppo differenti tra loro, secondo un rapporto di Eurostat sul tema. Le quote più basse sono state registrate in Italia e Bulgaria al 94%, e le più alte al 100% in Irlanda e al 99% in sette membri dell’UE: Malta, Lussemburgo, Portogallo, Cechia, Lituania, Slovenia e Lettonia. Giovani vs adulti Mentre i giovani hanno riportato quote molto elevate di utilizzo quotidiano diin ogni paese, vi è stata una maggiore variazione tra gli utenti adulti. In media, la differenza tra la percentuale di giovani e adulti che utilizza quotidianamente...