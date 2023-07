Interact Club Caserta Next Generation | passaggio di consegne tra Diego Petrucci e Flavia Veronica Marino

(Di sabato 15 luglio 2023). La suggestiva ed elegante location del Basile Apartment, a, ha ospitato la tradizionale cerimonia didelledell’, sodalizio di ragazzi dai 12 ai 18 anni nato un anno fa in collaborazione tra iLuigi Vanvitelli e Reggia. L’evento, che si è solto giovedì sera 13 luglio, ha visto la partecipazione di numerosi giovani soci e diverse autorità rotariane, tutti riuniti per celebrare il prezioso lavoro svolto da, come primo presidente del sodalizio per il mandato 2022/23 e dare il benvenuto a...

Interact Club Caserta, cerimonia per il passaggio di consegne OndaWebTv

La suggestiva ed elegante location del Basile Apartment Club, a Caerta, ha ospitato la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne dell’Interact Club Caserta Next Generation, sodalizio di ragaz ...The Rotary Club of LaPlace recently awarded two scholarships in memory of influential Rotarians. West St. John’s Class of 2023 valedictorian Skylar Edwards received the Beverly Harris Memorial ...