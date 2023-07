Inter | Sommer è più vicino | intesa con il giocatore Poi il Bayern

Commenta per primo L'è pronta a chiudere l'accordo con Yann, portiere svizzero classe '88 del Bayern Monaco. Come riporta Sky Sport, i nerazzurri puntano a chiudere l'intesa con il portiere, poi i dirigenti ......a segno i prossimi colpi del calciomercato dell'. Assicuratasi Thuram, Frattesi e Bisseck, definita la cessione di Onana, sarà la volta di sferrare gli assalti all'esperto svizzerodel ...Per, l'ha in mente di spendere circa 8 milioni. Mentre per il giovane portiere ucraino Marotta non vorrebbe spendere più del dovuto: 'L'propone 10 milioni più bonus, ma lo Shakhtar ...

L'Inter, invece, qualora sfumasse l'operazione per il belga ... I principali obiettivi sarebbero Yann Sommer del Bayern Monaco e Anatolij Trubin dello Shakthar Donetsk.Sfida Inter-Juventus apertissima sul calciomercato per Lukaku: nonostante l'accordo con il Chelsea, il belga tradisce i nerazzurri e attende Giuntoli ...