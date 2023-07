Inter | salta Lukaku? I nomi per l'attacco

il passaggio di Marcelo Brozovic all'Al Nassr Dalla Spagna sono sicuri: la FIFA ha bloccato l'... la Fifa avrebbe bloccato il tesseramento di Marcelo Brozovic, recentemente passato dall'all'...L'Al - Nassr, oltre al blocco del mercato, al momento non potrà dunque registrare nemmeno gli ultimi acquisti, tra cui quello di Marcelo Brozovic dall'L'ha presentato la prima maglia della stagione 2023/24 sul proprio sito ufficiale, dove è già possibile acquistarla. Una maglia dalle righe irregolari, in cui la prima cosa cheall'occhio è ...

Inter, tre nomi sul taccuino se salta Lukaku. Balogun sarebbe il ... L'Interista

Esplode il caso Lukaku, che può finire alla Juventus grazie alla cessione di Vlahovic: l'Inter corre ai ripari vendicandosi sul Milan ...Come Milan e Roma anche l'Inter promossa dall'UEFA per il rispetto del settlement agreement in materia Fair Play Finanziario ...