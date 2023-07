Inter-Lukaku | è finita Ora la Juve ha campo libero

L'ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa a Romelu. Il club nerazzurro, infastidito dai colloqui che il centravanti belga ha avuto con la Juventus, non continuerà più la trattativa con il ...Eppure in questa narrazione di amore eterno trae l'qualcosa non è andato più per il giusto verso con la situazione che è diventata surreale. Il club nerazzurro e il Chelsea erano sicuri ...... ecco che negli ultimi minuti è arrivata la rottura definitiva tra l'e Romelu. Il club nerazzurro non ha infatti gradito la scomparsa improvvisa del centravanti belga e del suo entourage,...

Lukaku, ore febbrili: gli aggiornamenti. La Juve osserva, nei giorni scorsi proposto anche al Milan La Gazzetta dello Sport

L'Inter ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa a Romelu Lukaku. Il club nerazzurro, infastidito dai colloqui che il centravanti belga ha avuto con la Juventus, non continuerà più la trattativa con il ...L’Inter e Lukaku si guardano ormai a distanza, con gli occhi pieni di livore, l’un per l’altra. Ognuno con le sue ragioni: per i nerazzurri è un traditore, perché ha intrapreso i dialoghi con la Juven ...