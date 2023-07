Inter | le giravolte di Lukaku | ha giurato amore ai nerazzurri | il suo legale flirta con la Juventus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Va bene che non esistono più le bandiere. Va bene che il romanticismo nel calcio è defunto da un pezzo. Ma l’atteggiamento peggiore che può tenere un calciatore oggi è giocare con i sentimenti dei tifosi. Romeluhaall’, per tornare in nerazzurro già l’anno scorso si è ridotto l’ingaggio e quest’anno ha rifiutato (per ora) le offerte faraoniche arrivate dall’Arabia Saudita. Ora che però è tutto pronto per il suo ritorno definitivo a Milano, è improvvisamente scomparso. Anzi, a sparire è il suorappresentante in questa trattativa: il discusso avvocato belga Sebastien Ledure. Che in queste settimane non si è fatto scrupoli a proporreal Milan e ora are con la, che potrebbe puntare sull’attaccante ...