Infanticidio Voghera | i familiari di Elisa | Non la lasciavamo mai sola

(Di sabato 15 luglio 2023) Non lasciarla mai. Era questa, in famiglia, la regola di vita: "Uno di noi deve stare sempre insieme a lei. Sempre".Roveda, la 45enne che ha strangolato il figlio di un anno a, nel Pavese, non veniva mai lasciatadai parenti, che scandivano le loro giornate con la...

Elisa e il marito Maurizio Baiardi desideravano da tempo l'arrivo di un bambino. Ma, dopo la nascita di Luca, la donna è stata colpita da depressione post-partum. Ieri, quando il marito Maurizio Baiardi è uscito per andare a lavorare, in casa sua in via Mezzana a Voghera era in arrivo la donna che l'aiutava con le pulizie e con il bambino. La nonna Angela era prevista più tardi.

Sono parole di dolore quelle di Maurizio Baiardi, papà del piccolo Luca e marito di Elisa Raveda, la donna che ha ucciso il figlio di 1 anno ...Emergono nuovi dettagli sul caso di infanticidio avvenuto a Voghera, in provincia di Pavia, dove Elisa Roveda, 44 anni, ha strangolato il figlio Luca di appena un anno. La donna soffriva di depression ...